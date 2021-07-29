ФАС может наказать Минобр Башкортостана из-за единой школьной формы

Модели этой формы в нескольких вариантах были разработаны Ассоциацией легкой промышленности республики Башкортостана, родители могут выбирать только из этих вариантов.

По мнению Федеральной антимонопольной службы, выбор разработчика формы без конкурса нарушает закон о защите конкуренции и дискриминирует других поставщиков.

Теперь у Минобра есть 30 дней для того, чтобы отозвать рекомендательные письма и сообщить муниципалитетам о том, что они вправе самостоятельно выбирать поставщиков.

В Минобре на претензии ответили, что родителей никто не ограничивает в выборе производителя одежды. Планирует ли ведомство выполнять требования ФАС – неизвестно.

Как ожидается, в 2021-2022 учебном году новую форму будут носить школьники Уфы, Агидели, Октябрьского, а также Краснокамского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мишкинского, Миякинского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Учалинского, Федоровского, Чекмагушевского, Янаульского, Абзелиловского, Альшеевского, Архангельского, Аургазинского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Благовещенского, Бураевского, Гафурийского, Дюртюлинского, Зианчуринского, Зилаирского, Илишевского, Ишимбайского, Калтасинского, Караидельского и Кармаскалинского районов.