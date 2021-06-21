Стало известно, будут ли в этом году в Башкортостане проводить школьные выпускные

21 июня на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров высказался о проведении выпускных вечеров в этом году.
«Выпускные вечера мы проводим. Это важное событие, оно один раз бывает в жизни наших молодых выпускников, поэтому, пожалуйста, организуйте.
Каждое учреждение принимает решение о формате проведения, но я прошу директоров собрать перед этим и объяснить, что коронавирус никуда не ушел, что существуют меры.
Второй вопрос – это общественная безопасность. С МВД нужно будет обговорить, чтобы в этот день были усилены меры безопасности, в том числе в ночное время», – сказал Радий Хабиров.
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