Стало известно, будут ли в этом году в Башкортостане проводить школьные выпускные

«Выпускные вечера мы проводим. Это важное событие, оно один раз бывает в жизни наших молодых выпускников, поэтому, пожалуйста, организуйте.

Каждое учреждение принимает решение о формате проведения, но я прошу директоров собрать перед этим и объяснить, что коронавирус никуда не ушел, что существуют меры.

Второй вопрос – это общественная безопасность. С МВД нужно будет обговорить, чтобы в этот день были усилены меры безопасности, в том числе в ночное время», – сказал Радий Хабиров.