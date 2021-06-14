Один из уфимских вузов перешел на дистанционное обучение

«Студенты всех форм обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, кроме обучающихся в филиалах УГАТУ в городах Ишимбай и Кумертау, переведены в формат дистанционного обучения до завершения 2020/21 учебного года», – говорится в объявлении университета.

Промежуточная аттестация студентов по читаемым курсам также пройдет в этом учебном году удаленно.

13 июня стало известно, что из-за увеличения прироста больных коронавирусом на дистанционку переходят крупнейшие московские вузы МГУ, ВШЭ и МГТУ им. Баумана: сессии и аттестации пройдут удаленно. Мэрия Москвы продлила выходные до 20 июня и ограничила работу заведений общепита.