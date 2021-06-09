Уфимский вуз вошел в рейтинг лучших университетов мира

Уфимский авиационный технический университет разделил 25-ю строчку среди 48 российских вузов, представленных в рейтинге, с университетом им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургским «ЛЭТИ».

Всего список 2021 года охватил 1,3 тыс. высших учебных заведений из 97 стран. В общем рейтинге УГАТУ занимает позицию 701+.

Россия заняла общее четвертое место по представленности в списке, уступив лишь США (177 университетов), Великобритании (90) и Китаю (58).

От России лидируют МГУ им. М.В. Ломоносова (78-е место в мире), Санкт-Петербургский государственный университет (242), Новосибирский государственный университет (246) и Томский государственный университет (272).

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них – академическая репутация (40% общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).