Радий Хабиров: «Трагедию в Казани можно было предотвратить»

«Вернемся к этой теме на одном из закрытых совещаний, есть там такие вещи, которые в закрытом режиме надо обсудить.

Это не задача Министерства образования школы охранять, для этого есть специально обученные люди – Росгвардия, частная охрана. Ваша задача – быть в головах наших детей, ведь все-таки очень часто, как жизнь показывает, когда происходит подобного рода трагедия, там всегда потом, когда начинаешь копаться, оказывается, что можно было все предотвратить.

Если бы внимание классные руководители, директора школ обращали на то или иное атипичное поведение, на соцсети – возможно, могли бы эту трагедию предусмотреть. Поэтому здесь важно учительские коллективы на это настроить», – сказал Радий Хабиров.