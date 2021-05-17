Минобр Башкортостана проверяет соцсети школьников

«Совместно с коллегами из правоохранительных органов и федеральных институтов мы сейчас проводит мониторинг социальных сетей на предмет увлеченности молодых людей деструктивными течениями.

К сожалению, есть ряд ребят из Башкортостана, которые были подписаны на социальные сети "казанского стрелка". Вот эту ситуацию мы мониторим и выносим уже на каждое отдельное образовательное учреждение», – сообщил Айбулат Хажин.

Также он попросил до конца учебного года запланировать и провести учебно-тренировочные мероприятия в школах, направленные на отработку действий в такой ситуации.