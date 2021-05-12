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Некоторые школьники Башкортостана не будут учиться 14 мая

Министерство образования республики приняло решение касательно предложения сделать 14 мая 2021 года выходным днем для школьников.

Этот вопрос подняли 11 мая на совещании в правительстве республики: премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров предложил по примеру Москвы сделать пятницу, 14 мая, выходным днем для школьников. По его словам, об этом просят родители.

Радий Хабиров заявил, что в последнее время школьники и так пропустили много учебных дней, и поручил рассмотреть этот вопрос Минобру.

12 мая Министерство образования рекомендовало школам освободить от учебы 14 мая учащихся всех классов, кроме выпускных (то есть 1-8 и 10 классов). 9 и 11 классы будут учиться по обычному расписанию.

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