Некоторые школьники Башкортостана не будут учиться 14 мая

Этот вопрос подняли 11 мая на совещании в правительстве республики: премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров предложил по примеру Москвы сделать пятницу, 14 мая, выходным днем для школьников. По его словам, об этом просят родители.

Радий Хабиров заявил, что в последнее время школьники и так пропустили много учебных дней, и поручил рассмотреть этот вопрос Минобру.

12 мая Министерство образования рекомендовало школам освободить от учебы 14 мая учащихся всех классов, кроме выпускных (то есть 1-8 и 10 классов). 9 и 11 классы будут учиться по обычному расписанию.