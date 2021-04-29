Как и когда пройдет Последний звонок в Башкортостане в 2021 году?

Последний звонок пройдет 22 мая при соблюдении определенных ограничений.

1. Запрещены массовые мероприятия с участием нескольких классов и привлечением сотрудников сторонних организаций.

2. Если позволит погода, мероприятия будут проходить на открытом воздухе.

3. Будет организован «входной фильтр»: замер температуры и проверка самочувствия участников.

4. Стандартные противоэпидемические мероприятия – уборка, дезинфекция и так далее. Весь персонал должен быть в масках.

5. Участники мероприятий должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.