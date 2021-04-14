Новая аудитория в «Сколково» названа в честь Уфы

Новая аудитория расположена в кампусе «Сколково», она создана на базе прежних «Калининграда» и «Владивостока» в кластере «Россия» и получила название «Уфа».

«Аудитория отлично подходит для discussion based форматов образования, то есть не односторонних лекций, а обсуждения – например, учебных кейсов, – а это один из важнейших форматов в глобальном бизнес-образовании. Чтобы он состоялся, не должно быть барьеров в коммуникации вроде микрофонов на столах, все должны слушать и видеть друг друга, быть рядом. Именно этим и продиктована такая форма и улавливатели звуков в потолке», — поделился впечатлениями академический директор программы MBA Андрей Шапенко, поработавший в «Уфе» одним из первых.

При создании аудитории учитывались пожелания студентов, профессоров и опыт ведущих бизнес-школ. Новое оборудование позволяет преподавателю вести с сотней собравшихся в аудитории слушателей дискуссию, не отвлекаясь на технические проблемы и сохраняя зрительный контакт с каждым участником. Если формат мероприятия в аудитории смешанный – онлайн/офлайн – профессор подключается удаленно, а пять камер позволяют моментально «выхватывать» лицо говорящего и передавать картинку как ему, так и другим участникам в Zoom.