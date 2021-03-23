В Башкортостане построят восемь школ

Всего в период с 2021 по 2023 годы откроется восемь новых школ. Среди них – уже почти достроенная школа на 1 225 мест в «Миловском парке», которая примет детей в третьем квартале текущего года.

Еще одна строящаяся школа в Уфе – в микрорайоне Инорс. Она станет частью большого образовательного центра, включающего в себя также детский сад и спортивный блок. Строители уже подвели в здание тепло, обустраивают фасады и витражи, приступили к внутренней отделке. Ее сдадут также в третьем квартале 2021 года.

Кроме того, в течение ближайших трех лет откроют школы в селах Булгаково Уфимского района, Тастуба Дуванского района, Старый Сибай Баймакского района, в райцентре Бижбуляк, в нефтекамском микрорайоне № 24 и в Учалах.