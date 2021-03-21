В школах Башкортостана появятся дополнительные уроки

«Обсудили, что нам еще можно сделать, чтобы улучшить качество питания в школах. Я уже говорил, что лично для себя считаю эту задачу одной самых важных. Помимо вопросов организационного характера, часть проблем здесь связана с тем, что у нас в стране вообще нет культуры здорового питания. Дети отдают предпочтение не кашам, а фастфуду. Поэтому даже в тех школах, где блюда приготовлены качественно, проблема все равно есть», – написал Назаров.

В связи с этим в школах введут так называемые «уроки здоровья», на которых детей и родителей в игровой манере будут учить азам здорового питания и здорового образа жизни в целом.

В ближайшее время Минобр изучит это предложение и в течение месяца подготовит программу проекта. Его представят в апреле на образовательном форуме «Взлетай» и введут, вероятно, в следующем учебном году.