В Башкортостане изменится режим работы школ

Радий Хабиров внес изменения в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности. Они касаются работы образовательных учреждений.
Согласно новой редакции документа, Минобрнауки республики совместно с муниципалитетами предлагается рассмотреть вопрос перехода образовательного процесса в школах с девятого марта 2021 года в штатный (сменный) режим, по возможности – с отменой «гибкого» расписания занятий и увеличением продолжительности уроков до 45 минут.
Управляющие организации продолжат дезинфицировать подъезды в жилых домах не менее одного раза в неделю.
В последнее время в Башкортостане ежедневно фиксируется более 130 новых случаев заражения коронавирусом и 3-4 летальных исхода из-за болезни.
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