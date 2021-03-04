В Башкортостане изменится режим работы школ

Согласно новой редакции документа, Минобрнауки республики совместно с муниципалитетами предлагается рассмотреть вопрос перехода образовательного процесса в школах с девятого марта 2021 года в штатный (сменный) режим, по возможности – с отменой «гибкого» расписания занятий и увеличением продолжительности уроков до 45 минут.

Управляющие организации продолжат дезинфицировать подъезды в жилых домах не менее одного раза в неделю.

В последнее время в Башкортостане ежедневно фиксируется более 130 новых случаев заражения коронавирусом и 3-4 летальных исхода из-за болезни.