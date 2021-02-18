Вице-премьер Башкортостана: «Слияние БашГУ и УГАТУ позволит войти в первую десятку вузов России»

Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Азат Бадранов.

«В целом объединение вузов и "Евразийский НОЦ" это два независящих друг от друга проекта, но не исключающих друг друга и, скорее, взаимодополняющих. Основная суть НОЦ – реализация десяти технологических проектов в четырех исследовательских направлениях. Главная цель НОЦ – консолидация ресурсов и усилий в получении продуктов и технологий мирового уровня

Объединение вузов и получение нового масштаба университета – это одно из условий для возможности войти в первую десятку вузов России, которые обеспечат лидерство страны в глобальном масштабе. То есть грант на создание университета мирового уровня.

Сильные вузы притягивают сильные проекты. Для крупного игрока, сопоставимого с конкурентами в Татарстане, Свердловской области, Нижегородской области, будут открыты и возможности привлечения ресурсов по другим мероприятиям и программам федерального уровня – создание технологических долин, центров национальной технологической инициативы и многое другое», – цитирует Азата Бадранова издание Aif.