Школьники Башкортостана будут сдавать единый экзамен по башкирскому языку

Башкирский язык будут сдавать выпускники школ по желанию, то есть только те, планирует продолжить изучать язык в вузах.

Соответствующий документ был подписан премьер-министром правительства Андреем Назаровым и опубликован 11 февраля.

Единый региональный экзамен будет проводиться каждый год, его результаты будут учитываться в качестве вступительных испытаний при поступлении на специальности, связанные с изучением башкирского языка и литературы.