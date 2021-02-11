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Школьники Башкортостана будут сдавать единый экзамен по башкирскому языку

Правительство республики добавило новый предмет в список выпускных экзаменов. Однако большинства выпускников это не коснется.

Башкирский язык будут сдавать выпускники школ по желанию, то есть только те, планирует продолжить изучать язык в вузах.

Соответствующий документ был подписан премьер-министром правительства Андреем Назаровым и опубликован 11 февраля.

Единый региональный экзамен будет проводиться каждый год, его результаты будут учитываться в качестве вступительных испытаний при поступлении на специальности, связанные с изучением башкирского языка и литературы.

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