При какой температуре школы Башкортостана могут отменить занятия?

1. Отменять занятия или нет – каждая школа решает самостоятельно. Это зависит от температуры в помещениях, погоды и количества заболевших ОРВИ.

2. Окончательное решение всегда принимают родители школьников, они имеют право не пускать ребенка на занятие или настаивать на посещении школы.

3. Школа обязана при любой температуре организовать учебный процесс для любого количества обучающихся.

4. С первого по четвертый классы занятия в городских школах могут отменить при температуре 25 градусов ниже нуля (в сельских – при -23 градусах).

С пятого по девятый классы – при -27 градусах в городских школах и при -25 градусах в сельских.

У старшеклассников – при -32 в городских школах и при -30 в сельских.