Webometrics-2021: уфимский университет попал в топ-50 лучших российских вузов

В топ-100 наиболее востребованных вузов Башкирский государственный университет занял 43 место, опережая УГАТУ (98), УГНТУ (117), БГМУ (138), БГПУ (286) и БГАУ (313).

В рейтинге учитывались присутствие в интернете, уровень научной деятельности и доступность знаний для потребителей.

Также отмечают, что БашГУ является единственным образовательным учреждением республики Башкортостан, вошедшим в топ-1000 лучших вузов Европы.

Актуальный статус БашГУ в рейтингах можно отследить по ссылке.