Webometrics-2021: уфимский университет попал в топ-50 лучших российских вузов

В международном рейтинге Webometrics Ranking of World Universities за январь 2021 года приводится топ наиболее востребованных вузов республики.
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instagram.com/bash.university
В топ-100 наиболее востребованных вузов Башкирский государственный университет занял 43 место, опережая УГАТУ (98), УГНТУ (117), БГМУ (138), БГПУ (286) и БГАУ (313).
В рейтинге учитывались присутствие в интернете, уровень научной деятельности и доступность знаний для потребителей.
Также отмечают, что БашГУ является единственным образовательным учреждением республики Башкортостан, вошедшим в топ-1000 лучших вузов Европы.
Актуальный статус БашГУ в рейтингах можно отследить по ссылке.
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