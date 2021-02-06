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Webometrics-2021: уфимский университет попал в топ-50 лучших российских вузов

В международном рейтинге Webometrics Ranking of World Universities за январь 2021 года приводится топ наиболее востребованных вузов республики.

  • instagram.com/bash.university

В топ-100 наиболее востребованных вузов Башкирский государственный университет занял 43 место, опережая УГАТУ (98), УГНТУ (117), БГМУ (138), БГПУ (286) и БГАУ (313).

В рейтинге учитывались присутствие в интернете, уровень научной деятельности и доступность знаний для потребителей.

Также отмечают, что БашГУ является единственным образовательным учреждением республики Башкортостан, вошедшим в топ-1000 лучших вузов Европы.

Актуальный статус БашГУ в рейтингах можно отследить по ссылке.

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