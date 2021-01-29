В Уфе объединят два крупнейших вуза

Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на собственные источники: преподавательскому составу Башгосуниверситета сообщили о скором объединении с УГАТУ.

Официального объявления об объединении вузов пока не было. По текущей информации, это делается для того, чтобы получить более высокий статус на федеральном уровне.

«Статус федерального вуза чуть ли не втрое увеличивает финансирование, а научно-исследовательского еще больше, насколько я знаю. Вот и пыжатся, чтобы получить статус повыше», – цитирует источник «АИФ».