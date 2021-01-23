Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году в Башкортостане?

«Срок подачи документов на прохождение итоговой государственной аттестации не меняется – до первого марта. ОГЭ в этом году состоится, итоговое собеседование по русскому языку запланировано на десятое февраля.

Будут еще даты для детей, которые в силу определенных обстоятельств не смогли итоговое собеседование пройти. Даты проведения ОГ сейчас утверждаются Рособрнадзором, но предварительно уже объявлено, что ОГЭ по русскому языку и по математике состоятся в последнюю неделю мая, то есть с 24 мая до конца недели.

Кроме того, всем выпускникам девятых классов необходимо будет сдать контрольную по одному из предметов по выбору. Эта контрольная пройдет чуть раньше – примерно после майских праздников. Дата также будет озвучена позже.

В 11 классах итоговое сочинение дети будут писать пятого апреля, будут еще две даты для непрошедших. Дата подачи заявления на прохождение ЕГЭ не меняется – первое февраля включительно.

Сроки для поступающих в вузы – с 31 мая и до конца июня. Есть определенные нюансы в этом году: дети сдают русский язык за два дня, базовая математика уходит, появляется так называемый "компьютерный ЕГЭ" – новый формат сдачи информатики. И, наконец, дети, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать экзамены в формате ГВЭ.

ГВЭ пройдут на неделю раньше, чем ЕГЭ, тоже в последнюю декаду мая. Сдавать будут два предмета – русский язык и математика на базовом уровне. Никаких иных изменений в плане экзаменов не будет», – сообщил Айбулат Хажин.