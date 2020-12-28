Вернут ли дистанционное обучение в Башкортостане в 2021 году?

«Надо быть готовыми к дальнейшему. Все-таки мы верим, что выйдем из этой ситуации с коронавирусом, и 11 января, мы надеемся, все дети очно начнут учиться.

Поэтому надо подготовить все мероприятия: дезинфекция, медицинские инспекторы, чтобы мы так же прошли весенний период. При этом надо и дальше совершенствовать дистанционное образование, это для нас гарантия», – сказал Радий Хабиров.

В последние учебные дни 2020 года все школьники учились очно. При этом осенние каникулы были продлены почти в два раза, чтобы замедлить развитие пандемии.