Минобр Башкортостана пытается снизить плату за обучение в вузах

18 декабря, подводя итоги работы министерства в 2020 году, министр образования республики Айбулат Хажин сообщил о том, что провел обсуждение с ректорским советом касательно обучения в вузах.

По словам Хажина, ректорский совет стоит на своем: услуги предоставляются вузами так же, как до начала пандемии, зарплата преподавателям выплачивается тоже в полном объеме, так что никакого снижения стоимости обучения не будет.

Региональный Минобр не может никак повлиять на вузы, так как это федеральные учреждения. Тем не менее, Хажин заявил, что продолжит настаивать на снижении оплаты и надеется прийти к компромиссу.