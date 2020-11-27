В школах Башкортостана продлен период дистанционного обучения

Нынешний режим дистанционного обучения, который первоначально был введен до 30 ноября, продлен до шестого декабря 2020 года.

Учащиеся 6-10 классов в этот период продолжат учиться в дистанционном режиме. Школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники по-прежнему будут заниматься очно. Обычный режим работы сохранится в Башкортостане и для всех классов малокомплектных школ.

В то же время на очный формат обучения перейдут учащиеся всех классов из 23 муниципалитетов республики, в которых коэффициент распространения коронавируса не превышает 0,5. Речь идет о школьниках из Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Дуванского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Учалинского, Хайбулинского и Чекмагушевского районов, а также Сибая и Межгорья.