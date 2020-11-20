Школьники Башкортостана останутся на дистанционном обучении

Минобр Башкортостана совместно с Минздравом и Управления Роспотребнадзора принял решение о работе школ до начала декабря.
Дистанционное обучение для учащихся 6-10 классов продлено до 29 ноября 2020 года.
Школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники по-прежнему будут заниматься очно. Обычный режим работы сохранится в Башкортостане и для всех классов малокомплектных школ.
Ранее Радий Хабиров подписал указ о выдаче продуктовых наборов школьникам, которые имеют право на бесплатное питание. В ближайшее время школы приступят к выдаче.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.