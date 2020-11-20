Школьники Башкортостана останутся на дистанционном обучении

Дистанционное обучение для учащихся 6-10 классов продлено до 29 ноября 2020 года.

Школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники по-прежнему будут заниматься очно. Обычный режим работы сохранится в Башкортостане и для всех классов малокомплектных школ.

Ранее Радий Хабиров подписал указ о выдаче продуктовых наборов школьникам, которые имеют право на бесплатное питание. В ближайшее время школы приступят к выдаче.