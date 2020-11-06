В школах Башкортостана частично вводят дистанционное обучение

Радий Хабиров и министерство образования республики приняли решение по режиму работы школ с девятого по 22 ноября.
Школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники в этот период будут учиться очно. Учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения.
Что касается малокомплектных школ Башкортостана, в которых занимаются не более 75 детей, то они продолжат работу в обычном режиме. Все классы будут учиться очно.
Учреждения дополнительного образования в ближайшие две недели организуют занятия в дистанционном режиме.
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