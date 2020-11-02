В связи с резким ухудшением ситуации по коронавирусу в республике власти рассматривают перевод большей части детей на обучение на дому. Решение может быть принято уже в ближайшие дни.
Школьников Башкортостана могут частично перевести на дистанционное обучение
«Пока у нас позиция такая: с девятого ноября дети идут в школы. Я очень не хочу переводить основную массу детей на дистанционное обучение.
Но подчеркиваю, что если к середине или концу недели мы будем видеть, что ухудшение ситуации продолжается, в этом случае надо быть готовыми к тому, что с первого по пятый классы будут учиться очно, а с шестого по одиннадцатый будем вынуждены перевести на дистанционное обучение.
Но подчеркиваю: это зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе», – сказал Радий Хабиров.
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