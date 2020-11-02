Школьников Башкортостана могут частично перевести на дистанционное обучение

«Пока у нас позиция такая: с девятого ноября дети идут в школы. Я очень не хочу переводить основную массу детей на дистанционное обучение.

Но подчеркиваю, что если к середине или концу недели мы будем видеть, что ухудшение ситуации продолжается, в этом случае надо быть готовыми к тому, что с первого по пятый классы будут учиться очно, а с шестого по одиннадцатый будем вынуждены перевести на дистанционное обучение.

Но подчеркиваю: это зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе», – сказал Радий Хабиров.