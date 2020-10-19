Перейдут ли школы Башкортостана на дистанционное обучение после каникул?

Радий Хабиров поручил организовать дополнительные образовательные и развлекательные онлайн-мероприятия для школьников на время каникул, чтобы избежать роста детской преступности.

«При этом школы максимально должны быть закрыты. Потому что как только школы открываете – обязательно один учитель придет, другой придет, а у нас была железная задача – разрываем инфекционную цепочку.

Учителя пусть дома сидят и с компьютеров ведут какие-то диалоги с детьми. Пятого ноября дети должны выйти на учебу. Понятно, что во многом это будет зависеть от течения пандемии в республике, но и от Минобра тоже. Моя позиция – дети должны учиться в школах, а не сидеть дома за мониторами на дистанционном обучении. Это от вас зависит», – сказал Хабиров, обращаясь к министру образования Айбулату Ханжину.