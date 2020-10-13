Радий Хабиров высказался о переводе школьников на дистанционное обучение

«Наша позиция следующая: я сторонник того, чтобы дети все-таки ходили в школы, и Министерство образования поддерживает эту линию.

Очень надеюсь, что мы разорвем этот инкубационный период передачи инфекционных связей за эти две с лишним недели. При этом сразу говорю, что мы будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией, и если она будет ухудшаться, мы можем на неделю еще продлить каникулы. Но эти решения примем уже ближе к выходу детей с каникул», – сказал Радий Хабиров.

Школьные каникулы начнутся с 19 октября (по факту – с субботы, 17 октября) и продлятся до четвертого ноября.