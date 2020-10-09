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В Башкортостане школьные каникулы продлят на неделю

К началу октября уже более 100 школ республики частично перешли на дистанционное обучение. Министерство образования хочет взять паузу, чтобы переждать пик заболеваемости.

Об этом сообщает издание AIF со ссылкой на собственные источники в правительстве Башкортостана.

Первоначально планировалось, что осенние каникулы начнутся 26 октября и продлятся 10 дней. В учебных заведениях, работающих по семестрам, они начнутся раньше. Радий Хабиров ранее заявил, что Минобр рассмотрит вариант продления каникул на один-три дня.

Теперь же Минобр планирует увести детей на каникулы 19 октября, чтобы снять нагрузку с педагогов, которые находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом, дать им возможность пережить пик эпидемии.

Павел Авдеев,
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