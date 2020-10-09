В Башкортостане школьные каникулы продлят на неделю

Об этом сообщает издание AIF со ссылкой на собственные источники в правительстве Башкортостана.

Первоначально планировалось, что осенние каникулы начнутся 26 октября и продлятся 10 дней. В учебных заведениях, работающих по семестрам, они начнутся раньше. Радий Хабиров ранее заявил, что Минобр рассмотрит вариант продления каникул на один-три дня.

Теперь же Минобр планирует увести детей на каникулы 19 октября, чтобы снять нагрузку с педагогов, которые находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом, дать им возможность пережить пик эпидемии.