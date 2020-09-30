Министр образования Башкортостана высказался о возможном переходе на дистанционное обучение

Министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин сообщил о том, что по состоянию на 30 сентября 139 школьников с подтвержденным диагнозом Covid-19 находятся на карантине. Но паниковать рано: эти цифры незначительны, учитывая, что в республике учится около 490 тысяч школьников.

Гораздо сложнее ситуация по ОРВИ: с таким диагнозом на карантин переведены более четырех тысяч детей, распространение сдерживается вакцинацией.

В ближайшие два месяца, по словам Хажина, Минобр точно не планирует возвращаться к дистанционному режиму обучения.