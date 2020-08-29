В 2020 году значительная часть студентов будет обучаться дистанционно. Места в общежитиях также получат не все.
Стало известно, как будут работать вузы Башкортостана с первого сентября
– С первого сентября очно и с заселением в вузы будут учиться студенты первых и выпускных курсов, для остальных студентов начнется практика.
– Студенты колледжей будут учиться очно со второго октября.
– С первого сентября по первое ноября очно и с заселением в общежития будут учиться студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, остальные курсы – дистанционно.
– Со второго ноября до окончания первого семестра студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры перейдут на дистанционный режим. Остальные курсы начнут учиться очно, в том числе с заселением в общежития.
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