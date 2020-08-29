Стало известно, как будут работать вузы Башкортостана с первого сентября

– С первого сентября очно и с заселением в вузы будут учиться студенты первых и выпускных курсов, для остальных студентов начнется практика.

– Студенты колледжей будут учиться очно со второго октября.

– С первого сентября по первое ноября очно и с заселением в общежития будут учиться студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, остальные курсы – дистанционно.

– Со второго ноября до окончания первого семестра студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры перейдут на дистанционный режим. Остальные курсы начнут учиться очно, в том числе с заселением в общежития.