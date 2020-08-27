Мэр Уфы не исключает, что придется вернуться к дистанционному обучению

«Через неделю для всех начнется новый учебный год в очной форме. Для сохранения здоровья детей и противодействия распространению коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях города с первого сентября начинают работать медицинские инспекторы.

Мы должны готовиться к разным обстоятельствам и разным сценариям развития ситуации. Не исключено, что если наметится рост заболеваемости, придется перейти к дистанционному обучению», – сказал Ульфат Мустафин.

Со второго сентября обучение в школах начнется в традиционном режиме, однако с рядом изменений и ограничений, о которых мы писали ранее.