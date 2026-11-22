Самые дорогие комнаты в стране – конечно, в Москве: они стоят в среднем 4 931 710 рублей и за года подорожали на 5,8%.

Следом идут цены в Сочи (3 840 256 рублей), Санкт-Петербурге (3 036 839 рублей), Казани (2 781 531 рубль) и Владивостоке (2 705 625 рублей).

Недорого, меньше чем за 800 000 рублей, можно купить среднюю комнату только в Нижнем Тагиле (603 841 рубль), Брянске (747 296 рублей), Ульяновске (765 750 рублей) и Пензе (768 049 рублей).

В среднем по России комната стоит 1 585 804 рубля, что на 6,1% больше, чем было год назад.

Уфа в рейтинге по цене комнат стоит на 19 месте, в среднем такое жилье обойдется в 1 793 544 рубля, что на 5,9% больше, чем было в ноябре прошлого года.