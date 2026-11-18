Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику стоимости аренды квартиры по итогам октября 2026 года.
Портал отмечает, что высокий сезон на рынке аренды, в течение которого ставки росли, смог в этом году продлиться только два месяца – август и сентябрь. После чего падение стоимости съемного жилья продолжилось: экономическая ситуация в стране, отсутствие роста доходов не внушают оптимизма арендаторам, которые не стремятся арендовать более просторные, качественные и лучше расположенные квартиры. Напротив, все стараются сэкономить, и часто владельцам жилья приходится им уступать.
В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за месяц снизились на 2,1%, до 26 789 рублей в месяц.
Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 1,7%, до 33 834 рублей в месяц.
Арендные «трешки» в октябре подешевели на 1,7%, до 42 542 рублей в месяц.
В Уфе в начале ноября в среднем по городу цены составляли:
Однокомнатные – 24 344 рублей в месяц (-2,6% за месяц);
Двухкомнатные – 30 731 рубль в месяц (-3%);
Трехкомнатные – 41 079 рублей в месяц (-1,1%).
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