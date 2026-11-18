Портал отмечает, что высокий сезон на рынке аренды, в течение которого ставки росли, смог в этом году продлиться только два месяца – август и сентябрь. После чего падение стоимости съемного жилья продолжилось: экономическая ситуация в стране, отсутствие роста доходов не внушают оптимизма арендаторам, которые не стремятся арендовать более просторные, качественные и лучше расположенные квартиры. Напротив, все стараются сэкономить, и часто владельцам жилья приходится им уступать.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за месяц снизились на 2,1%, до 26 789 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 1,7%, до 33 834 рублей в месяц.

Арендные «трешки» в октябре подешевели на 1,7%, до 42 542 рублей в месяц.

В Уфе в начале ноября в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 24 344 рублей в месяц (-2,6% за месяц);

Двухкомнатные – 30 731 рубль в месяц (-3%);

Трехкомнатные – 41 079 рублей в месяц (-1,1%).