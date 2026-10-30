Башкортостан опустился на 39 строчку в рейтинге регионов РФ по доступности аренды жилья

Наибольшее количество таких семей оказалось в ХМАО: для оплаты аренды жилья и повседневных расходов там требуется доход на уровне порядка 139,6 тыс. рублей в месяц, 77,5% семей могут себе это позволить.

Следом также идут северные регионы – ЯНАО (183,3 тыс. рублей, 77,4% семей) и Магаданская область (208,8 тыс. рублей, 72,1%).

Башкортостан в рейтинге за год опустился с 32 строчки на 39 (а два года назад был на 25). Месячные расходы семьи с двумя детьми в регионе оценили в 104,8 тыс. рублей, включая аренду жилья. Позволить себе это могут 53,5% семей.

Для сравнения, Москва на 19 месте (205,7 тыс. рублей, 60,1%), Челябинская область – на 23 (110,6 тыс. рублей, 58,6%), Татарстан – на четвертом (107,7 тыс. рублей, 66,7%).

В среднем по России – 130,8 тыс. рублей и 53,6% семей.