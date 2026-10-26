III квартал 2026 года: в Башкортостане подорожали частные дома

За третий квартал цены на дома выросли в 73 регионах России из 85, в 12 упали.

В среднем индивидуальный дом в России стоит 7 870 735 рублей, что на 3,1% больше, чем было в предыдущем квартале.

Портал отмечает, что высокий летний сезон не поднял цены на коттеджи в курортных регионах – ни в Крыму, ни в Краснодарском крае. В этом году спрос на дома на Черноморском побережье был на 35% меньше, чем в прошлом. Да и в целом по стране продать дачу или коттедж стало сложнее, предложение объектов на рынке выросло на 17%.

Интерес к этому формату недвижимости в России снизился по сравнению с прошлым годом на 24% – экономическая ситуация пока не способствует тому, чтобы люди подумывали о втором жилье, которым часто является индивидуальный дом. Для сравнения: цена объекта на вторичном рынке квартир поднялась с начала года на 9,6%.

В Башкортостане за третий квартал 2026 года такое жилье подорожало на 3,5%, до 6 476 061 рубля. При этом с начала года прирост составил всего 1,8%.