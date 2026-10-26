Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

III квартал 2026 года: в Башкортостане подорожали частные дома

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 85 регионах страны, чтобы определить динамику цен на индивидуальные дома по итогам третьего квартала 2026 года.

За третий квартал цены на дома выросли в 73 регионах России из 85, в 12 упали.

В среднем индивидуальный дом в России стоит 7 870 735 рублей, что на 3,1% больше, чем было в предыдущем квартале.

Портал отмечает, что высокий летний сезон не поднял цены на коттеджи в курортных регионах – ни в Крыму, ни в Краснодарском крае. В этом году спрос на дома на Черноморском побережье был на 35% меньше, чем в прошлом. Да и в целом по стране продать дачу или коттедж стало сложнее, предложение объектов на рынке выросло на 17%.

Интерес к этому формату недвижимости в России снизился по сравнению с прошлым годом на 24% – экономическая ситуация пока не способствует тому, чтобы люди подумывали о втором жилье, которым часто является индивидуальный дом. Для сравнения: цена объекта на вторичном рынке квартир поднялась с начала года на 9,6%.

В Башкортостане за третий квартал 2026 года такое жилье подорожало на 3,5%, до 6 476 061 рубля. При этом с начала года прирост составил всего 1,8%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: