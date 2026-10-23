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Недвижимость

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Зато в столице: какое жилье можно купить в Москве, продав квартиру в Уфе?

Портал «Мир квартир» исследовал рынок недвижимости в 69 городах России, чтобы узнать, на какое жилье в столице могли рассчитывать их жители, продав свои квартиры в октябре 2026 года.

В исследовании учитывались средние цены на квартиры на вторичном рынке и сопоставлялись с московскими ценами.

Самое выигрышное положение оказалось у тех, кто владеет недвижимостью в Санкт-Петербурге: продав свою квартиру на «вторичке» средней стоимостью 14 274 767 рублей, они смогут купить в Москве небольшую однокомнатную квартиру площадью 32,2 кв. м.

Владельцы жилья в Сочи тоже смогут купить в столице «однушку», но чуть более тесную – 27,7 кв. м.

Все остальные могут рассчитывать в лучшем случае на микростудию от 24,2 кв. м (Владивосток) и меньше.

В среднем россиянин на деньги, вырученные от сделки со своей квартирой, приобретет в столице 15,9 кв. м жилья – в прошлом году было 17,7.

В Уфе ситуация ровно как в среднем по стране: при средней стоимости вторичной квартиры на рынке 7 067 174 рубля, после продажи можно будет купить 15,9 кв. м жилья в Москве. При этом Уфа понемногу «отдаляется» от столицы: год назад речь шла о 18,7 кв. м.

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