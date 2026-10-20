III квартал 2026 года: в Уфе подешевела аренда двухкомнатных квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику стоимости аренды квартиры по итогам третьего квартала 2026 года.
Портал отмечает, что это был самый «холодный» горячий сезон за всю историю наблюдений, и связывает это с тем, что платежеспособность квартиросъемщиков окончательно перестала соответствовать аппетитам арендодателей, люди начали жестко экономить. К тому же с 2024 года, когда начался резкий рост стоимости аренды, стал быстро увеличиваться и объем предложения.
В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за квартал выросли на 0,9%, до 27 373 рублей в месяц.
Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 1,6%, до 34 416 рублей в месяц.
Арендные «трешки» с июля по сентябрь подорожали на 0,3%, до 43 284 рублей в месяц.
В Уфе в начале октября в среднем по городу цены составляли:
Однокомнатные – 24 989 рублей в месяц (+1,2% за квартал);
Двухкомнатные – 31 689 рублей в месяц (-0,9%);
Трехкомнатные – 41 523 рубля в месяц (+2,5%).
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