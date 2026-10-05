Сколько лет будет окупаться комната в Уфе, если сдавать ее в аренду?

Портал отмечает, что сдавать комнату в России выгоднее, чем квартиру. Для простоты расчетов предполагалось, что комната сдается круглый год и в ней не надо делать ремонт, а также тратиться на поиски очередного арендатора.

Самым доходным городом в плане сдачи комнат в аренду оказался Нижний Тагил: комнаты там стоят в среднем всего 569 237 рублей, и, хотя и плата за аренду невелика (9797 рублей в месяц), доходность составляет целых 20,6%, и окупается она за 4,8 года.

От пяти до 6,5 года будут окупаться комнаты в Ульяновске (доходность 19,3% годовых), Брянске (16,8%), Рязани (16,2%) и Вологде (15,5%).

Наименьшую доходность показал Якутск, где комнаты будут приносить 5,5% годовых, а окупаться 18,2 года. Также в конец списка попали Владивосток (5,5% и 18,2 года), Москва (5,8% и 17,3 года) и Сочи (6% и 16,5 года).

Средняя по всем городам стоимость комнаты на сегодняшний день составляет 1 559 720 рублей, средняя арендная ставка – 12 780 рублей в месяц, доходность – 9,8% годовых, а окупаемость – 10,2 года.

Уфа по окупаемости находится в нижней трети списка: при средней стоимости 1 781 213 рублей комнаты сдаются за 12 271 рубль в месяц, доходность составляет 8,3% в год и окупается комната за 12,1 года.