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Август 2026: Уфа вошла в топ-15 мегаполисов по росту цен на вторичное жилье

«РБК Недвижимость» обновило рейтинг городов-миллионников по темпам роста цен на рынке вторичного жилья за месяц по итогам августа 2026 года.

Рейтинг возглавила Москва, где «квадрат» вторички за месяц подорожал на 5,4%, до 598,7 рубля.

Следом идут Санкт-Петербург (+4,7%, до 295,6 рубля), Екатеринбург (+3,4%, до 174,5 рубля), Ростов-на-Дону (+2,7%, до 149,2 рубля) и Красноярск (+1,8%, до 152 рублей).

Уфа в рейтинге мегаполисов занимает 12 строчку: за август квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 0,9%, до 145,1 рубля.

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