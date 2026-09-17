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Недвижимость

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В Уфе аренда комнат за год подорожала на 10,4%

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику стоимости аренды комнат с сентября 2025 года.

Аренда комнат подорожала за год в 64 городах из 70 исследованных. Наибольший рост ставок зафиксирован в Хабаровске (+38,6%), Чите (+34,2%) и Астрахани (+28,1%).

В среднем по всем городам рост ставок составил 11%, средняя по стране равняется 12 780 рублям в месяц.

Самые дорогие комнаты арендуют в Москве (24 185 рублей в месяц, +5,1% за год), Сочи (19 495 рублей в месяц, -2,6%) и Хабаровске (19 397 рублей в месяц, +38,6%).

В Уфе в сентябре 2026 года средняя стоимость аренды комнаты составляет 12 271 рубль в месяц, что на 10,4% дороже, чем было год назад.

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