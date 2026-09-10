Жители Башкортостана стали чаще покупать вторичку

Сегодня, десятого сентября, Минстрой Башкортостана отчитался о том, что в первом полугодии 2026 года на вторичном рынке зарегистрировано 45 913 прав собственности по договорам купли-продажи – на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти каждая вторая покупка (45%) совершается в кредит. При этом все больше покупателей приобретает недвижимость за собственные накопления, привлекая ипотеку только для покрытия недостающей суммы.

«Увеличение числа сделок говорит о том, что люди все чаще выбирают вторичный рынок, где можно сразу заселиться, не дожидаясь сдачи дома», – говорится в сообщении Минстроя.