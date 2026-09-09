Июль 2026: в Уфе резко подорожала аренда квартир

Портал отмечает, что в августе на рынке аренды начался горячий сезон – приехали на новый учебный год студенты, трудовые мигранты вернулись из отпусков. Спрос на квартиры вырос, а их количество сократилось на 10%. Так что после долгого периода снижения стоимости аренды она вновь начала расти.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в августе выросли на 3,1%, до 27 227 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 3,4%, до 34 356 рублей в месяц.

«Трешки» за месяц подорожали на 2,3%, до 43 378 рублей в месяц.

В Уфе в начале сентября в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 25 442 рубля в месяц (+7,8% за месяц);

Двухкомнатные – 32 278 рублей в месяц (+5,9%);

Трехкомнатные – 42 491 рубль в месяц (+4,4%).