Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Июль 2026: в Уфе резко подорожала аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику стоимости аренды квартиры по итогам августа 2026 года.

Портал отмечает, что в августе на рынке аренды начался горячий сезон – приехали на новый учебный год студенты, трудовые мигранты вернулись из отпусков. Спрос на квартиры вырос, а их количество сократилось на 10%. Так что после долгого периода снижения стоимости аренды она вновь начала расти.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в августе выросли на 3,1%, до 27 227 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 3,4%, до 34 356 рублей в месяц.

«Трешки» за месяц подорожали на 2,3%, до 43 378 рублей в месяц.

В Уфе в начале сентября в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 25 442 рубля в месяц (+7,8% за месяц);

Двухкомнатные – 32 278 рублей в месяц (+5,9%);

Трехкомнатные – 42 491 рубль в месяц (+4,4%).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: