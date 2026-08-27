Переезд в столицу: сколько лет жителю Башкортостана придется копить на студию в Москве?

Особенности исследования: сравнивались средние зарплаты (по данным Росстата) и цены на студии в новостройках Москвы (в среднем – 504 312 рублей за квадратный метр и 14 120 736 рублей за объект).

Так, жителям Ямало-Ненецкого АО (где средняя зарплата составляет 205 365 рублей месяц) и Камчатского края (198 784 рублей месяц) нужно всего 2,5 месяца, чтобы купить один квадратный метр в московской новостройке. Самим москвичам (183 651 рублей месяц) понадобится 2,7 месячных зарплаты.

Башкортостан тут в «неблагополучной» половине рейтинга: 45 строчка из 83. При средней зарплате по региону 83 403 рубля, жителям придется копить на один квадратный метр московской новостройки полгода, а на студию – откладывать 14,1 года.

Хуже всего ситуация в Дагестане: там копить на «квадрат» придется 8,9 года, а на студию – 20,8 года.