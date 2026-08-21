Стало известно, сколько жителям Башкортостана придется копить на новостройку без ипотеки

Быстрее всего сейчас накопить получится у жителей Ненецкого АО – всего за 3,1 года.

Самое неудачное соотношение стоимости недвижимости и зарплаты получилось в Карачаево-Черкесии, где новая квартира обойдется в 11 606 689 рублей в среднем, в то время как средняя зарплата по региону – 60 137 рублей в месяц. Копить придется целых 16,1 года.

В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 8 333 541 рубль и зарплате 110 216 рублей в месяц, составит 6,3 года.

Башкортостан в рейтинге регионов расположился на 45 строчке: при средней зарплате 83 403 рубля, средняя стоимость новой квартиры составляет 7 478 773 рублей – копить придется 7,5 года.

Особенности исследования: предполагалось, что вся зарплата одного члена семьи откладывается на покупку новой квартиры. Средняя зарплата по региону бралась из данных Росстата.