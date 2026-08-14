Июль 2026: в Уфе подешевела аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику стоимости аренды квартиры по итогам июля 2026 года.
Портал отмечает, что горячий сезон на рынке аренды, начинавшийся в иные годы в середине июля, на этот раз наступать не спешит. Падение ставок на квартиры, замедлившееся было в июне, за последний месяц возобновилось.
В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в июле снизились на 2,7%, до 26 401 рубля в месяц.
Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 1,9%, до 33 230 рублей в месяц.
«Трешки» за месяц подешевели на 1,7%, до 42 414 рублей в месяц.
В Уфе в начале августа в среднем по городу цены составляли:
Однокомнатные – 23 609 рублей в месяц (-4,4% за месяц);
Двухкомнатные – 30 490 рубля в месяц (-4,7%);
Трехкомнатные – 40 715 рублей в месяц (+0,5%).
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