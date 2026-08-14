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Недвижимость

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2 уфимских ЖК вошли в число лучших на федеральной премии «ТОП ЖК-2026»

«ТОП ЖК» – это конкурс лучших новостроек России, проводится ежегодно с 2019 года. Эксперты премии выделяют лучших в нескольких категориях.

ЖК «Аурум», рендер опубликовал Минстрой Башкортостана

В этом году на летнем градостроительном конкурсе новостроек отметили уфимский жилой комплекс «Аурум» группы компаний «СтроиТЭК».

Он занял первое место в номинации «Лучшая детская зона дворового пространства», второе место в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории» и третье – в номинации «Лучшая организация мест для хранения в МКД».

Также в номинации «Лучшая коммерческая инфраструктура первых этажей» серебряным призером стал жилой комплекс «Сердце Уфы» группы компаний «Строительное управление №1».

Всего на конкурс было подано 636 заявок, которые представляли 296 жилых комплексов от 163 застройщиков из 53 регионов России.

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