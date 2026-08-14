2 уфимских ЖК вошли в число лучших на федеральной премии «ТОП ЖК-2026»

«ТОП ЖК» – это конкурс лучших новостроек России, проводится ежегодно с 2019 года. Эксперты премии выделяют лучших в нескольких категориях.
В этом году на летнем градостроительном конкурсе новостроек отметили уфимский жилой комплекс «Аурум» группы компаний «СтроиТЭК».
Он занял первое место в номинации «Лучшая детская зона дворового пространства», второе место в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории» и третье – в номинации «Лучшая организация мест для хранения в МКД».
Также в номинации «Лучшая коммерческая инфраструктура первых этажей» серебряным призером стал жилой комплекс «Сердце Уфы» группы компаний «Строительное управление №1».
Всего на конкурс было подано 636 заявок, которые представляли 296 жилых комплексов от 163 застройщиков из 53 регионов России.
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