2 уфимских ЖК вошли в число лучших на федеральной премии «ТОП ЖК-2026»

В этом году на летнем градостроительном конкурсе новостроек отметили уфимский жилой комплекс «Аурум» группы компаний «СтроиТЭК».

Он занял первое место в номинации «Лучшая детская зона дворового пространства», второе место в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории» и третье – в номинации «Лучшая организация мест для хранения в МКД».

Также в номинации «Лучшая коммерческая инфраструктура первых этажей» серебряным призером стал жилой комплекс «Сердце Уфы» группы компаний «Строительное управление №1».

Всего на конкурс было подано 636 заявок, которые представляли 296 жилых комплексов от 163 застройщиков из 53 регионов России.