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Недвижимость

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Уфа вошла в топ-10 городов с самым большим строительством многоэтажек

Аналитики Единого реестра застройщиков опубликовали исследование новостроек в России по состоянию на начало июля 2026 года.

Согласно исследованию, больше всего в России многоквартирного жилья сейчас строят в Москве – 13,7 млн кв. м.

Следом идут Екатеринбург (5,6 млн кв. м) и Краснодар (5,2 млн кв. м).

Уфа (2,9 млн кв. м) в рейтинге занимает восьмую строчку, опережая Казань (2,3 млн кв. м). За год объем строительства многоквартирного жилья в Уфе вырос на 4,9%, но позиция в рейтинге не изменилась.

Что касается этажности, в среднем по России 26,6% от всей площади возводимого жилья – это дома высотой от 18 до 24 этажей. Чуть меньше доля высотного строительства (25 этажей и выше), она достигает 26,3%.

Самая высокая средняя этажность, опять же, в Москве: 33 этажа. Далее расположились Свердловская область (24,5 этажа), Башкортостан (22,4), Астраханская область (21,6) и Приморский край (21,5).

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