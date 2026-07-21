Июль 2026: во сколько обойдется покупка комнаты в Уфе

Аналитики федерального портала «Мир Квартир» отмечают, что комнаты, продаваемые по отдельности, стоят в 4,5 раза дешевле, чем целые квартиры.

Самые дорогие комнаты в стране – конечно, в Москве: они стоят в среднем 5 046 413 рублей и с начала 2026 года подорожали на 8,3%.

Следом идут цены в Сочи (3 602 129 рублей), Санкт-Петербурге (2 690 578 рублей), Казани (2 680 843 рубля) и Симферополе (2 597 548 рублей).

Недорого, меньше чем за 800 000 рублей, можно купить среднюю комнату только в Нижнем Тагиле (593 203 рубля), Брянске (740 791 рубль), Ульяновске (762 728 рублей) и Пензе (768 657 рублей).

В среднем по России комната стоит 1 543 107 рублей, что на 3,3% больше, чем было полгода назад.

Уфа в рейтинге по цене комнат стоит на 24 месте, в среднем такое жилье обойдется в 1 680 111 рублей, что на 0,8% меньше, чем было в начале года. Квадратный метр при этом подорожал на 0,8%, до 105 111 рублей.