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I полугодие 2026: в Уфе подешевела аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику стоимости аренды квартиры по итогам первого полугодия 2026 года.

Портал отмечает, что на арендном рынке страны сейчас период падения закончился, в ближайшие месяцы рынок ожидает некоторый подъем.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за полгода снизились на 0,5%, до 27 136 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 0,1%, до 33 869 рубля в месяц.

«Трешки» с начала года выросли в цене на 1,5%, до 43 134 рублей в месяц.

В Уфе в конце июня в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 24 693 рубля в месяц (-1,6% за полгода);

Двухкомнатные – 31 984 рубля в месяц (-2,9%);

Трехкомнатные – 40 506 рублей в месяц (-6,6%).

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