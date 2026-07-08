I полугодие 2026: в Уфе продолжается рост цен на вторичку

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости с начала года подорожал на 5,5%, цена теперь составляет 131 672 рубля.

Лидерами по подорожанию стали Ленинградская и Московская области, где квадратный метр вторички подорожал на 12,6%, а также Санкт-Петербург (+10,9%) и Москва (+9%).

Стоимость вторичной квартиры за полгода поднялась во всех городах, кроме Новокузнецка (-1,9%), Сургута (-1,8%), Сочи (-0,8%), Грозного (-0,4%) и Владикавказа (-0,3%). Средняя стоимость поднялась на 4,9%, такое жилье обойдется сейчас в 6 978 265 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья с начала 2026 года подорожал на 3,5% и стоит теперь 133 084 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 2,8%, до 6 928 772 рублей.