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Недвижимость

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I полугодие 2026: в Уфе продолжается рост цен на вторичку

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичные квартиры по итогам первого полугодия 2026 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости с начала года подорожал на 5,5%, цена теперь составляет 131 672 рубля.

Лидерами по подорожанию стали Ленинградская и Московская области, где квадратный метр вторички подорожал на 12,6%, а также Санкт-Петербург (+10,9%) и Москва (+9%).

Стоимость вторичной квартиры за полгода поднялась во всех городах, кроме Новокузнецка (-1,9%), Сургута (-1,8%), Сочи (-0,8%), Грозного (-0,4%) и Владикавказа (-0,3%). Средняя стоимость поднялась на 4,9%, такое жилье обойдется сейчас в 6 978 265 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья с начала 2026 года подорожал на 3,5% и стоит теперь 133 084 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 2,8%, до 6 928 772 рублей.

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