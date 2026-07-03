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Недвижимость

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В Уфе с начала года подешевели новостройки

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры по итогам первого полугодия 2026 года.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости за полгода подорожал на 2,6%, цена теперь составляет 160 129 рублей в среднем.

В плане роста цен наиболее отличились Нижний Тагил (+13,9%), Грозный (+11,5%), Барнаул (+10,2%), Махачкала (+9%) и Белгород (+8,1%)

Стоимость новой квартиры с начала года выросла в 56 городах из 70, в 13 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 3,1%, такое жилье обойдется сейчас в 8 347 938 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья за полгода подешевел сразу на 5,8% и стоит теперь 169 997 рублей в среднем.

Средняя стоимость новой квартиры снизилась на 0,9%, до 7 733 726 рублей.

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